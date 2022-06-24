Доллар подорожал до 475 тенге в обменниках в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В обменниках Казахстана наблюдается резкое подорожание американской валюты. Отметим, что накануне доллар на бирже поднялся в цене больше чем на 10 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают в диапазоне от 469 до 474 тенге за единицу, покупка осуществляется по курсу 460-465,5 тенге.

В Нур-Султане курс продажи американской валюты составляет 469-473 тенге, покупки - 464 -467,5 тенге.

В Шымкенте доллар поднялся до 475 тенге в некоторых обменных пунктах, курс покупки составляет 462-469 тенге.

Напомним, что накануне в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара к тенге достиг 464,81 тенге за единицу. Американская валюта подорожала на 10,45 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975562-dollar-podorozhal-do-475-tenge-v-obmennikah-v-kazahstane/