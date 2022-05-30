"Не успеваем фасовать": сахарный ажиотаж продолжается в регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сахарный ажиотаж в Казахстане продолжается. Несмотря на новые поставки, местные жители буквально сметают сладкий продукт с полок, из-за чего его не хватает на всех желающих, передает телеканал КТК.

Указывается, что на отсутствие сахара-песка стали жаловаться жители Актобе. Объявления на дверях магазинов о том, что сахара нет, появились и в Петропавловске. В Уральске, тем временем, владельцы торговых точек пожаловались, что не успевают фасовать товар - его слишком быстро сметают с полок.

В одном из самых крупных гипермаркетов Уральска фасовка сахара идет с утра до вечера. В администрации признали, что им очень сложно справиться с настолько высоким спросом.

"Как мои фасовщицы успевают, там 100-200 килограммов, ну максимум на 15-20 минут хватает! И быстро разбирают. Мы просто не успеваем фасовать", - рассказала директор гипермаркета Алмагуль Утениязова.

По данным телеканала, ажиотаж в городе возникает потому, что в магазинах у дома и других городских супермаркетах сахара нет совсем. Дефицит возник еще на прошлой неделе.

"Идет сезон заготовок. Сейчас, например, на подходе клубника. Я, как человек, который живет в частном доме, могу сказать, что сахара нет. И это проблема. Хотя мы так его не употребляем, для нашей семьи это не проблема, но для заготовок – да", - посетовала жительница Уральска Айнура Бурбаева.

Проблемы с сахаром и в Актобе - в розничных магазинах продукт тоже исчез, а там, где он еще есть, сахар продают с ограничениями – не более 3 килограммов в одни руки. В социальных магазинах, куда товар поставляют из запасов стабфонда, его раскупают в течение часа.

"На "Батыс-2" мы не нашли. Я вот сюда приехала. В супермаркетах не знаю, есть или нет, но малый "Анвар" по Мангилик ел - "шекер жок".

Мы, народ, сами виноваты в чем-то. Надо же немножко брать так, как приемлемо для семьи, а не так просто хватать", - заявила местная жительница Умиткен Жумажанова.

Чиновники попросили казахстанцев не создавать ажиотаж. Они признали, что раньше актюбинский рынок в основном снабжался российским продуктом, а сейчас из-за запрета на экспорт приходится переходить на отечественный.

Крупные оптовики теперь закупают сахар-песок из Тараза, и тут возникают проблемы.

"По логистике нам удобно было оттуда завозить сахар, российский. На сегодняшний день из-за этих ограничений у нас сахар уже местный, с казахстанских заводов поступает.

По нему есть такие моменты, да, то, что были сложности в отгрузке, по сырью поставка. Сахар есть, сахар есть. Здесь вопрос поставки. Вот вы пошли, может быть, на тот момент его не было. Сейчас отгружают", - сообщил глава Управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов.

Дефицит испытали на себе и жители Петропавловска. Социальный сахар за 330 тенге в регионе дают по килограмму в руки, и он "разлетается" на глазах. На дверях отделов местного рынка стали появляться таблички "Сахара нет".

В свободной продаже сахар-песок есть на оптовом рынке, но стоит он 730 тенге за килограмм. Продавцы заявили, что готовы отпускать хоть оптом, хоть в розницу, но покупателей за такую цену нет.

"Возмущаемся, конечно, очень возмущаемся. Все возмущаются. Вот дачники в автобусе едем, все возмущаются. Вот почему такое творится, спекуляция сахаром", - сказала журналистам жительница Петропавловска Пелагея Скачкова.

Между тем, оказалось, что некоторые из казахстанских сахарных заводов простаивали из-за отсутствия сырья. Сейчас его уже получают и готовы отпускать по 450 тенге за килограмм.

"Сырец, который приходит в Казахстан, он привозится из Латинской Америки. Знаете, на сегодняшний день порты Новороссийск, порты Грузии, они уже подорожали. Потому что там стоянка паромов подорожала", - пояснил глава Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жамбылской области Аспандияр Сейсебаев.

По мнению специалистов, снижения цены на сахар можно ждать только к осени, когда в Казахстане появится свое сырье для производства белого сахара.

Источник: КТК

Напомним, недавно сообщалось, что 152 вагона с сахаром доставят в разные регионы страны, чтобы обеспечить население продуктом. Кроме того, ранее на видео попала давка в очереди за сахаром в Уральске.

27 мая в Минсельхозе заявляли о том, что дефицита сахара в Казахстане нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971714-ne-uspevaem-fasovat-saharnyy-azhiotazh-prodolzhaetsya-v-regionah-kazahstana/