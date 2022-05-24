"Может не хватить финансов": Ибрагимова о компенсации части аренды жилья неполным семьям

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава "Отбасы банка" на брифинге в СЦК объяснила, почему неполным семьям власти не компенсируют часть аренды за жилье. Многие матери, которые воспитывают детей одни, высказывали свое недовольство по этому поводу, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова ответила на вопрос, почему неполным семьям не компенсируют часть стоимости арендной платы за жилье.

На сегодняшний день это делают для взрослых с ограниченными возможностями и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, многодетных и детей-сирот.

Глава "Отбасы банка" привела журналистам простые финансовые расчеты.

"У нас есть ресурсы на субсидирование арендных платежей примерно 70 тыс. казахстанских семей. И в этих четырех категориях - инвалиды взрослые; семьи, воспитывающие детей инвалидов; многодетные и дети-сироты - у нас сейчас примерно 214 тыс. претендентов было. И когда мы будем их считать по доходам, мы примерно выйдем на цифру 70 тыс.", - сообщила она.

При этом Ибрагимова указала на несовершенство законов в части определения понятия "неполной семьи".

"В эту категорию входят не только вдовы и вдовцы, но в эту категорию можно встать и в случае развода. И при этом гражданским браком будете дальше жить, совместно воспитывать детей, дети будут даже на фамилии вашего гражданского супруга, но, тем не менее, вы будете иметь право.

Поэтому категория "неполная семья" - она одна из самых быстрорастущих в Казахстане при постановке в очередь, и уже сейчас более 150 тыс. человек стоят в этой очереди, и если мы программу дополним категорией "неполная семья", то мы можем столкнуться с недостаточностью финансовых ресурсов для субсидирования тех четырех", - пояснила спикер.

Глава "Отбасы банка" заявила, что в первую очередь необходимо помочь названным выше категориям граждан.

"Думаю, нужно действовать спокойно и последовательно - сейчас обработать заявления этих четырех категорий населения, а потом уже посмотреть на неполные семьи", - резюмировала Ибрагимова.

Ранее глава "Отбасы банка" спрогнозировала замедление темпов роста цен на жилье в Казахстане. Кроме того, Ляззат Ибрагимова предложила пересмотреть налог на недвижимость для обладателей двух и более квартир в сторону увеличения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970835-mozhet-ne-hvatit-finansov-ibragimova-o-kompensatsii-chasti-arendy-zhilya-nepolnym-semyam/