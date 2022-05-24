"Должно быть большое налогообложение": глава "Отбасы банка" о покупке нескольких квартир

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Глава "Отбасы банка" на брифинге в СЦК предложила пересмотреть налог на недвижимость для обладателей двух и более квартир в сторону увеличения, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что в Казахстане есть категория людей, которые покупают первое и единственное жилье.

"У них должны быть льготы, потому что это люди, которые покупают небольшие квартиры и впервые в жизни становятся собственниками.

Что касается вопросов регулирования цен, то имеется прекрасный опыт Китая и западных стран, где налогообложение за вторую приобретаемую квартиру в семье или на человека в несколько раз выше, чем налог за твою первую квартиру. Таким образом восстанавливается социальная справедливость", – добавила она.

Глава "Отбасы банка" сообщила, что сейчас внутри банка проводится обширная аналитика, которая позволяет выявить владельцев 4-5 квартир.

"Их не много, но есть такие казахстанцы. Я считаю здесь, что это было бы одной из хороших мер регулирования цен на недвижимость.

Очень часто покупают вторые-третьи дорогостоящие квартиры люди, у которых есть дополнительные доходы, и в то же время мы работаем с огромной массой вкладчиков, которые претендуют на первую и единственную небольшую квартиру. Согласитесь, у них должно быть разное налогообложение. Это было бы социально справедливо", – отметила Ибрагимова.

Она также предлагает пересмотреть закон о долевом участии и налогообложении тех, кто вкладывается в жилье на уровне котлована.

"Когда застройщик объявляет о строительстве дома и получает разрешение на ДДУ, то там жилье по более низкой стоимости, и приходят инвесторы, которые покупают это жилье. А потом они живут там? Это вопрос. Они покупают его для проживания или для инвестиций, чтобы по завершению строительства получить дополнительный инвестиционный доход?

Если это жилье, покупаемое для проживания семьи, то должно быть одно налогообложение, но если это жилье приобретается для инвестиций – там должно быть очень жесткое и большое налогообложение, соответствующее инвестиции. Вот тогда рост цен на недвижимость будет регулироваться законными рыночными механизмами. Это мое мнение, как эксперта", – резюмировала глава "Отбасы банка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970827-dolzhno-byt-bolshoe-nalogooblozhenie-glava-otbasy-banka-o-pokupke-neskolkih-kvartir/