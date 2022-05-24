Глава "Отбасы банка" спрогнозировала замедление темпов роста цен на жилье в Казахстане

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Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК рассказала о том, что влияет на рост стоимости недвижимости в Казахстане на сегодняшний день, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что есть четыре фактора, которые сильно влияют на рост цен на жилье. Прежде всего, по ее словам, это общая инфляция.

"Я приводила статистику и показывала, что даже такие страны мира, как Канада, США, Западная Европа, Германия, где не было роста цен буквально последние 20 лет, два года последние, после выхода стран из пандемии, показывают достаточно большой рост цен на недвижимость - от 9 до 11% в год.

Второй фактор очень важный - это демографическая структура населения. У нас в прошлом году родились 450 тысяч детей – абсолютный рекорд. И, соответственно, каждому в этих семьях необходимо либо расшириться, либо отделиться от своих родителей. Это второй фактор, который сильно влияет на рост цен на недвижимость.

Третий фактор – это общемировая тенденция социальной ситуации в мире. В результате влияния КВИ, во всех странах мира люди начали по-другому смотреть на ценность жилья. Не только как на возможность наличия своего очага, но и места работы в условиях "удаленки" и поэтому ценность жилья сильно увеличилась.

И только четвертый фактор, который повлиял в прошлом году, я считаю, это возможность использования пенсионных накоплений", - пояснила спикер.

Сейчас, по ее данным, анализ показал, что доступность пенсионных накоплений после повышения минимальных порогов значительно снизилась.

"По апрелю мы уже видели снижение количества сделок на 20%, по маю сейчас статистику увидим и, соответственно, по результатам полугодия увидим замедление темпов роста цен на жилье, я думаю.

Но глобального снижения, я считаю, как аналитик и как эксперт, не может быть, потому что глобальные тенденции, это влияние пандемии, и мировая инфляция, они не дадут, я думаю, рынку Казахстана отдельно показать снижение в отличие от других страновых рынков", - резюмировала Ибрагимова.

Позже она добавила, что в течение мая-июля будет наблюдаться снижение темпов роста цен на недвижимость, а до конца года можно ожидать стабилизации ситуации на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970803-glava-otbasy-banka-sprognozirovala-zamedlenie-tempov-rosta-tsen-na-zhile-v-kazahstane/