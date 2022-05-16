Доллар немного подорожал на бирже в начале недели

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Почти на 2 тенге подорожал доллар на Казахстанской фондовой бирже в понедельник, 16 мая. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 429,57 тенге, рост составил 1,73 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 425-429 тенге, продажа – 433-439 тенге;

Алматы: покупка – 425-430 тенге, продажа – 433-439 тенге;

Шымкент: покупка – 425-429 тенге, продажа – 433-439 тенге.

Согласно информации с сайта Kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары покупаются в среднем за 430-432,5 тенге, а продаются – за 433,5-435 тенге.

В алматинских же обменниках курс продажи составляет 434,5-437 тенге, а покупки – 430 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969501-dollar-nemnogo-podorozhal-na-birzhe-v-nachale-nedeli/