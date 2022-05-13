Доллар подешевел до 427 тенге на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов курс национальной валюты к доллару США установился на уровне 427,84 тенге за единицу. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Согласно данным, размещенным на KASE, если вчера курс доллара к тенге составлял 434,97 тенге, то сейчас он установился на уровне 427,84 тенге за единицу. Разница составила 7,13 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 425-429,5 тенге, продажа – 433-435,5 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 425-433 тенге, продажа – 433-440 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Шымкент: покупка – 425-429,5 тенге, продажа – 433-435,5 тенге.

Также, по данным портала kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары покупаются в среднем за 428-433,5 тенге, а продаются – за 435-440 тенге.

В алматинских же обменниках курс продажи составляет 439-440 тенге, а покупки – 428-434 тенге.

В шымкентских обменных пунктах курс обмена следующий: продажа – 437-439 тенге, покупка – 433-436 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969015-kurs-dollara-opustilsya-nizhe-otmetki-v-430-tenge-na-kase/