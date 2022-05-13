Исторический максимум: рубль подорожал почти до 7 тенге на KASE

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Курс рубля к тенге вновь вырос по итогам дневных торгов, информация об этом опубликована на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи. Отметим, что новый результат обновил исторический рекорд курса.

Если ранее 1 рубль стоил чуть более 6,5 тенге, то теперь курс установился на уровне 6,7 тенге за единицу ровно. Таким образом, разница со вчерашними итогами торгов составила 0,1959 тенге.

Как сообщается на официальной странице обменного курса на NUR.KZ, сегодня рубль можно обменять в банках второго уровня по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка - 4,8 - 5,5 тенге за рубль; продажа - 6,9 - 6,91 тенге за рубль;

: покупка - 4,8 - 5,5 тенге за рубль; продажа - 6,9 - 6,91 тенге за рубль; Алматы: покупка - 4,8 - 6,05 тенге за рубль; продажа - 6,35 - 6,91 тенге за рубль.

Между тем доллар за сутки подешевел на 7 тенге - официальный курс американской валюты на сегодня установился на отметке 427,84 тенге за единицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969210-istoricheskiy-maksimum-rubl-podorozhal-pochti-do-7-tenge-na-kase/