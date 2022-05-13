Как будут решать проблему дефицита авто в Казахстане, рассказал Скляр

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Вице-премьер-министр по индустриальным вопросам Роман Скляр в кулуарах нефтегазового форума высказался о нехватке легковых машин в стране. Это, по его словам, является мировым трендом, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр признал, что машин не хватает и что такая ситуация наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире.

"Есть планы у производителей по увеличению производства автомобилей. Касательно импорта, здесь ситуация совершенно не зависит от наших дилеров, которые поставляют сюда автомобили. Нехватка авто ощущается во всем мире, поэтому вся надежда на отечественный автопром, который будет увеличивать мощность", - объяснил вице-премьер.

Он отметил, что в Казахстане машины производятся методом мелкоузловой и крупноузловой сборки.

"Головные производители авто, поставляя казахстанским производителям машинные комплекты, в любом случае фиксируют у себя обязательства, которые они должны исполнить.

А если бы это был просто свободный рынок, и мы не имели собственных мощностей, то все бы зависело от расторопности дистрибьютора, который работает у нас в стране. Пока проблем в машкомплектами не возникает", - заверил Скляр.

Ранее стало известно о том, когда в Казахстане начнут выдавать льготные автокредиты. Кроме того, сегодня в правительстве объяснили рост цен на автомобили в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969193-kak-budut-reshat-problemu-defitsita-avto-v-kazahstane-rasskazal-sklyar/