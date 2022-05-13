Рост цен на автомобили в Казахстане объяснили в правительстве

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Вице-премьер-министр по индустриальным вопросам Роман Скляр в кулуарах нефтегазового форума прокомментировал рост цен на автомашины в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Скляр сообщил, что машины, произведенные в Казахстане методами мелкоузловой и крупноузловой сборки имеют совершенно прозрачную стоимость.

"По закону "О промышленной политике", посредников между заводом-производителем данных машкомплектов и нашим заводом нет.

Поэтому, когда они показывают локализацию и говорят, локализация, например, 32%, – эта локализация отражается в денежном выражении. 32% получил доход наш автопроизводитель, который дальше передает уже дилеру, который минимальную наценку осуществляет и продает, то есть ценообразование прозрачное.

А те машины, которые приходят к нам иностранного производства, через различных дилеров, там ценообразование происходит не совсем прозрачное", – заявил он.

В целом, рост цен на авто он назвал мировым трендом.

"Мировые тренды по удорожанию автомобилей всем нам известны. Если автомобиль известной корейской марки подорожал у нас, то, наверное, можно посмотреть, что он подорожал во всем мире. Подорожал металл, транспортировка, логистика. Это объективные тренды, которых мы избежать не можем", – резюмировал Скляр.

Напомним, что сегодня Роман Скляр озвучил дату начала программы льготного автокредитования в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969163-rost-tsen-na-avtomobili-v-kazahstane-obyasnili-v-pravitelstve/