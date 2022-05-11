Может ли измениться базовая ставка в Казахстане, рассказала Абылкасымова

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса высказалась о размере базовой ставки - ранее депутаты неоднократно заявляли о необходимости ее снижения для лучшего кредитования экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики. Таким образом, по ее словам, Нацбанк, анализируя те инфляционные процессы, которые происходят в экономике, через стоимость денег регулирует и влияние на инфляцию.

"Рост базовой ставки сказывается на росте процентных ставок и мы наблюдаем незначительное увеличение процентных ставок для бизнеса и физлиц. Но на фоне высокой инфляции, которая сейчас складывается и прогнозируется Нацбанком, мы считаем, что этот метод будет способствовать снижению инфляционных процессов в экономике.

Мне тяжело прогнозировать, как к концу года может измениться базовая ставка. Это функция Нацбанка. Базовая ставка отражает действующий уровень инфляции, но и прогнозируемую инфляцию в горизонте восьми кварталов. Учитывая, что во всем мире складывается высокий уровень, и в Казахстане тоже: за последний месяц мы видели, наверное, самый высокий рост инфляции за последнее десятилетие, в настоящее время я считаю, что данные меры достаточно объективны и необходимы. Но дальнейшее решение по базовой ставке должно приниматься с учетом прогноза по инфляции", - добавила глава АРРФР.

Она ожидает, что годовая инфляция будет в том коридоре, как Нацбанк и прогнозирует, то есть будет выше того целевого уровня, который закладывался в начале года.

"Базовая ставка имеет более широкий эффект. Она в целом влияет на стоимость денег в экономике", - резюмировала спикер.

Напомним, что в конце апреля Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14 процентов. Позже в Национальном банке Казахстана разъяснили причины повышения базовой ставки до 14% - решение было принято при значительном росте проинфляционных факторов.

Стоит отметить, что ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил Нацбанку решать проблему доступного банковского кредитования путем снижения базовой ставки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968792-mozhet-li-izmenitsya-bazovaya-stavka-v-kazahstane-rasskazala-abylkasymova/