Снизить базовую ставку в Казахстане предложил депутат Нацбанку

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил Нацбанку решать проблему доступного банковского кредитования путем снижения базовой ставки. Однако в Нацбанке говорят о невозможности этого шага в текущих условиях, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамалов предложил Нацбанку совместно с правительством пересмотреть базовую ставку, так как она, с его слов, влияет на все ставки в экономике: это и ставка по депозитам, кредитам и ценным бумагам.

"С одной стороны, Нацбанк говорит, что нужно держать ставку на более высоком уровне, дабы удержать уровень инфляции. А мы говорим, что необходимо пересмотреть уровень, поскольку сейчас курс тенге по отношению к доллару стабилизировался, также внешние шоки позволяют оценивать их правильно.

Мы должны создавать тренд для роста экономики, без нормальной процентной ставки мы не можем привлечь средства для кредитования экономики. Поэтому нужно тут будет с Нацбанком плотно поработать", - заявил мажилисмен.

Однако отметим, что ранее на заседании палаты заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин сообщил, что базовая ставка Нацбанка направлена не столько на развитие кредитования, сколько на вопросы, связанные с инфляцией. По его словам, "пока инфляция будет высокой, нет смысла снижать базовую ставку".

В последний раз показатель базовой ставки менялся в феврале. Тогда он был повышен до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965971-snizit-bazovuyu-stavku-v-kazahstane-predlozhil-deputat-natsbanku/