Причины повышения базовой ставки до 14% назвали в Нацбанке

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На брифинге в Национальном банке Казахстана разъяснили причины повышения базовой ставки до 14% - решение было принято при значительном росте проинфляционных факторов, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов напомнил, что базовая ставка была повышена до 14% с процентным коридором +/- 1 п.п.

Сделано это было в целях контроля инфляции и разворота тенденции ее роста.

"Решение было принято при значительном росте проинфляционных факторов в экономике. В первом квартале этого года мы наблюдаем рост деловой активности, потребительского и инвестиционного спроса и кредитования экономики. Перечисленные факторы, наряду с мерами фискального стимулирования, будут поддерживать внутренний спрос.

В условиях ограниченного предложения такие меры будут выражаться в повышении цен, росте импорта и возрастающей траектории инфляции. В этой связи роль антиинфляционной денежно-кредитной политики сейчас очень важна для поддержания сберегательных настроений потребителей.

С помощью такого шага мы сможем влиять на сбалансированность спроса и предложения и не дать существенно разогнать уже достигшую двузначных значений инфляцию", - заявил Пирматов.

Он добавил, что, повышая ставку, Нацбанк повышает привлекательность тенговых активов. Это поддержит перебалансировку поведения населения с потребительского на сберегательное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966999-prichiny-povysheniya-bazovoy-stavki-do-14-nazvali-v-natsbanke/