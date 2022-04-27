Нацбанк Казахстана ожидает, что инфляция продолжит расти во втором квартале года

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На брифинге в Национальном банке Казахстана озвучили дальнейшие ожидания касательно инфляции – в Нацбанке предполагают, что инфляция продолжит расти и во втором квартале года, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов отметил, что нынешний рост инфляции – это результат шока.

"Последнее повышение до этого было 24 февраля по результатам реализации внешних геополитических рисков. Сейчас то, что инфляция растет, это результат того шока, который реализуется. Мы это ожидали. Мы ожидаем, что во втором квартале инфляция будет продолжать расти", – заявил он.

Пирматов добавил, что тогда повышение базовой ставки было принято для сохранения финансовой стабильности и ограничения переноса внешних шоков на внутреннюю экономику страны.

"Сейчас неопределенность на внешних рынках сохраняется, понятное дело, мы будем принимать последующие решения в зависимости от того, что будет происходить.

На сегодня мы видим проинфляционные риски – рост цен на продовольствие в мире, на энергоресурсы, сложности с каналами поставок, перенос высокой инфляции на внутренние цены из стран наших основных торговых партнеров", – сообщил глава Нацбанка.

Он добавил, что Набцанк принимает решение по базовой ставке 8 раз в год: 4 раза на базе полноценных прогнозных раундов и 4 раза – на базе промежуточных.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 6 июня 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана и будет основано на полноценном прогнозном раунде.

Напомним, сегодня в Нацбанке объяснили, почему подняли базовую ставку до 14%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967005-natsbank-kazahstana-ozhidaet-chto-inflyatsiya-prodolzhit-rasti-vo-vtorom-kvartale-goda/