Нацбанк сам провоцирует дальнейшее увеличение инфляции, заявил депутат

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты раскритиковал действия Нацбанка в части регулирования базовой ставки, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Аманжан Жамалов адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.

Мажилисмен напомнил, что на прошлой неделе на пленарном заседании палаты обсуждался вопрос базовой ставки.

"Совместно с правительством мы пришли к выводу, что базовая ставка должна снижаться. Для этого есть объективные причины, в первую очередь – острая потребность в доступном кредитовании экономики. От самого Национального банка внятного ответа мы не получили.

25 апреля Нацбанк принял решение повысить базовую ставку с 13,5% до 14% и объяснил свое решение: первое – "приверженностью к проведению антиинфляционной политики", второе – "геополитическими рисками" и третье – "положительным фискальным импульсом".

Если говорить об инфляции, то годовая инфляция составляет 12%. Это ниже, чем базовая ставка. Многие развитые страны давно перешли на отрицательные реальные ставки. К примеру, инфляция в США – 8%, а ставка ФРС – 0,5%. У нас же, наоборот, базовая ставка выше официальной инфляции на целых 2%. То есть, Нацбанк сам провоцирует дальнейшее увеличение инфляции. Ведь одна из страшных составляющих инфляции – это ожидание инфляции", – заявил парламентарий.

По его оценке, таргетирование инфляции Нацбанком – это "дымовая пропагандистская завеса", под которой уничтожается экономика Казахстана.

"Что касается геополитических рисков, то Нацбанк пусть о них расскажет Банку России. Несмотря на санкционное давление, Банк России планирует снизить ключевую ставку с 17% до 15%. А в дальнейшем, вообще, до 10%. Так называемые "положительные фискальные стимулы" как раз-таки напрямую связаны с политикой Нацбанка.

Мы уже говорили, что правительство вынуждено выделять 500 млрд тенге на льготное кредитование и субсидирование, поскольку в экономике нет доступных кредитов. Возникает простой вопрос. Кому это выгодно? Чьими интересами руководствуется Нацбанк? Ответ так же прост, как и сам вопрос – банкам.

Базовая ставка напрямую определяет доходы банков по нотам Нацбанка и облигациям Минфина. Сейчас в нотах Нацбанка находится 1,5 трлн тенге, а также 11 трлн тенге размещено в облигациях Минфина. Выплаты по этим облигациям тоже привязаны к базовой ставке", – отметил Жамалов.

По его данным, только в прошлом году банки на процентах по вкладам в Нацбанк и ценным бумагам заработали более 500 млрд тенге. И тогда базовая ставка была 9%.

"В этом году доходы банков будут еще больше. Получается: для казахстанцев – инфляция, а для банков – благоприятная ситуация", – заключил мажилисмен.

В этой связи он просит министерство финансов изучить возможность выпуска государственных ценных бумаг без привязки к базовой ставке, исходя из потребностей рынка, и в, первую очередь, распределять облигации не банкам, а пенсионному фонду и управляющим пенсионными активами.

Министерству финансов также рекомендуется провести ревизию налогового и другого законодательства на предмет наличия ссылок на размер базовой ставки, выработать предложения по отвязке размеров пени, неустойки и других платежей от базовой ставки.

Указал он и на необходимость Нацбанку и Минфину регулярно публиковать держателей нот и государственных облигаций и суммы полученного вознаграждения, чтобы граждане знали, какие банки зарабатывают на высоких ставках.

"Страна должна знать своих "грабителей", – резюмировал Аманжан Жамалов.

Напомним, сегодня в Нацбанке разъяснили свое решение повысить базовую ставку до 14%. Также в НБ ожидают, что во втором квартале года инфляция продолжит расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967004-natsbank-sam-provotsiruet-dalneyshee-uvelichenie-inflyatsii-zayavil-deputat/