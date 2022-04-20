Глава Минэнерго: Ремонт на КТК может завершиться до конца недели

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Глава Минэнерго в кулуарах мажилиса рассказал о перспективах экспорта казахстанской нефти. По его словам, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) должен возобновить свою работу до конца недели, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что на сегодняшний день на КТК завершена замена труб, и вчера завершилась опрессовка: трубу заполнили водой для того чтобы определить, имеются проблемные участки или нет, чтобы в дальнейшем избежать разливов нефти.

"Сегодня ожидали, что воду сольем, танкер подгоним, и он начнет работать. Если ВПУ-3 начнет сегодня работать полностью (ранее работал ВПУ-1 – прим. ред.), КТК восстановит 100% экспортной мощности. К концу этой недели он полностью, стопроцентно должен войти в строй. Это два ВПУ", – добавил министр.

Между тем, по его словам, ВПУ-2 будет находиться в ремонте. Однако это, как заверил Акчулаков, не окажет сильного влияния на процесс экспорта нефти.

"Он (ВПУ-2 – прим. ред.) и был в резерве, в принципе. Всегда работали двумя ВПУ. Один был в резерве, поэтому двух причалов достаточно. Один причал 60% обеспечивает, два – 120% давайте скажем. Конечно, хватит. Сто процентов мы сможем. Завершится ремонт только ВПУ-3.

ВПУ-2 будет еще находиться в ремонте. ВПУ-2 собирались так и так ставить на плановый капремонт. Я думаю, раз такая ситуация, оптимизироваться можно всегда, перевести его в ремонт. В течение мая, наверное, закончить", – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, что накануне Минфин подсчитал ущерб Казахстану от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме. Сумма ущерба составила порядка 100-150 млрд тенге.

Кроме того, недавно глава Минэнерго Болат Акчулаков встретился с гендиректором консорциума. Они обсудили ход и возможные сроки завершения работ по ремонту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965989-glava-minenergo-remont-na-ktk-mozhet-zavershitsya-do-kontsa-nedeli/