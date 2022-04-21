Комплекс зданий завода "Азия Авто" в Усть-Каменогорске выставили на торги

Здание "Азия Авто". Фото: facebook.com/aziaavto

Комплекс зданий завода "Азия Авто" в Усть-Каменогорске был выставлен на торги. Информация об этом опубликована на официальном портале Единой электронной торговой площадки по реализации арестованного имущества.

Как указывается на сайте, оператором торгов стала Республиканская палата частных судебных исполнителей.

В описании объекта торгов сказано, что лот состоит из комплекса зданий и сооружений завода для сборки автомобилей общей площадью 3448 квадратных метров.

Также на торги выставлен 4-этажный административно-производственный корпус площадью 1140,5 квадратного метра с пристройками и подъездным железнодорожным путем.

Стартовая цена вышеуказанных объектов обозначена в 5 331 490 297 тенге. Гарантийный взнос - 266,5 млн тенге. Указывается, что у имущества имеются обременения.

Прием заявок на участие в публичных торгах продлится до 3 мая, сам аукцион назначен на утро 4 мая.

Кроме того, выставлены еще несколько лотов в виде земельных участков с обременениями, которые ранее принадлежали АО "Азия Авто".

Напомним, что в начале минувшего года "Азия Авто" обязали вернуть почти 174 млрд тенге в бюджет государства.

В августе 2021 стало известно, что учредителя "Азия-Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск. Позже подробности об этом рассказали в АФМ, а также в Генеральной прокуратуре.

Осенью прошлого года аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о дальнейшей судьбе завода "Азия Авто".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966205-kompleks-zdaniy-zavoda-aziya-avto-v-ust-kamenogorske-vystavili-na-torgi/