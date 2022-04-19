Доллар подешевел еще почти на шесть тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам последних торгов стоимость американской валюты вновь снизилась. Теперь курс доллара составляет 443,57 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 443,57 тенге за единицу. С момента последних торгов "американец" подешевел на 5,73 тенге.

Напомним, что вчера вечером также наблюдалось ощутимое падение курса. Тогда стоимость доллара составила 449,3 тенге за единицу.

Между тем, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня и обменниках страны обмен доллара осуществляется по следующим курсам:

Нур-Султан: покупка – 440-443 тенге , продажа – 449-450 тенге ;

покупка – , продажа – ; Алматы: покупка – 440-447 тенге , продажа – 449-452 тенге ;

покупка – , продажа – ; Шымкент: покупка – 440-443 тенге, продажа – 449-450 тенге.

Также по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Казахстана доллар можно купить в среднем за 443-449,5 тенге, а продать – за 448,5-452 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965797-dollar-podeshevel-esche-pochti-na-shest-tenge-v-kazahstane/