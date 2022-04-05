Доллар по 460 тенге заложат в бюджете Казахстана на 2022 год

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Сегодня в правительстве уточнили республиканский бюджет на 2022 год в Казахстане – глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров назвал заложенный в бюджете курс доллара, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Куантыров сообщил, что правительство закладывает в бюджете доллар по 460 тенге.

Он добавил, что 460 тенге за 1 доллар – это не прогнозный курс на 2022 год в стране, а расчетный. По нему будут рассчитывать валютные потоки, индексацию, курсовую разницу и т.д.

Отметим, что о планах пересмотреть расчетный курс доллара заявлялось в середине марта. На тот момент курс доллара доходил в обменниках до 525 тенге.

С середины марта доллар стал дешеветь. Вчера, 4 апреля, вечерние торги на KASE завершились на отметке в 471,63 тенге за доллар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963506-dollar-po-460-tenge-zalozhat-v-byudzhete-kazahstana-na-2022-god/