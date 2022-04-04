Результаты торгов на KASE: курс доллара упал ниже 472 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар ослаб по отношению к тенге на Казахстанской фондовой бирже вечером 4 апреля, свидетельствуют данные с официального сайта KASE.

После вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 471,83 тенге. Отметим, что по итогам утренних торгов курс доллара составил 473,66.

Как показывают данные на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня и обменники на данный момент покупают и продают доллары по следующим ценам:

Алматы: покупка – 466-472 тенге, продажа – 473-477 тенге;

Нур-Султан: покупка – 466-470 тенге, продажа – 473-476 тенге;

По данным сайта Kurs.kz, в обменниках американская валюта продается по следующим ценам:

Алматы: покупка – 467-471 тенге, продажа – 473-475 тенге;

Нур-Султан: покупка – 467-471 тенге, продажа – 473-475 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963410-dollar-podeshevel-na-birzhe/