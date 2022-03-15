Названы сроки пересмотра расчетного курса доллара в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Правительство Казахстана намерено уточнить республиканский бюджет и назвать новый расчетный курс доллара через неделю.

Об этом в кулуарах правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев. Его слова приводит Sputnik Казахстан.

По словам главы Минфина, кабмин вместе с Нацбанком сейчас готовит уточненный проект республиканского бюджета.

"Мы уточняем на текущий год бюджет и основные параметры: расчетный курс доллара, коридор инфляции. Эти вопросы будут обсуждены на этой неделе.

Когда будем формировать проект бюджета, тогда будет известна данная цифра. Сейчас не могу сказать. Это надо прогнозировать Нацбанком, понять по курсу, в целом по росту на определенные товары и услуги. Буквально неделя, это будет известно", - цитирует издание Жамаубаева.

Напомним, вчера глава государства подписал указ о запрете на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов, в также золотых слитков. Принятое президентом решение разъяснили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960809-nazvany-sroki-peresmotra-raschetnogo-kursa-dollara-v-kazahstane/