Курс доллара в обменниках достиг 524,5 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Тенге продолжил свое падение на бирже, подешевев более чем на 6 пунктов после праздников. В обменниках курс доллара достиг 524,5 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Алматы установили следующий курс продажи и покупки доллара: 517,50 - 520 тенге и 504 - 514 тенге, соответственно.

В Нур-Султане доллары продают за 516 - 520 тенге, а покупают за 510-514 тенге.

По данным сайта kurs.kz, в алматинских обменниках курс продажи составляет 517,5 -524,5 тенге, а покупки - 511,5 - 518,5 тенге.

В столице доллары продают по 524,5 тенге, а покупают за 511,5 - 518,5 тенге.

В Шымкенте курс продажи составляет 517,5 -524,5 тенге, а покупки - 512 - 518,5 тенге.

Напомним, по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс американской валюты составил 510 тенге.

До праздников в некоторых обменных пунктах Казахстана доллар продавали по 525 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959901-kurs-dollara-v-obmennikah-dostig-5245-tenge/