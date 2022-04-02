Вопрос удорожания строительства в Казахстане прокомментировали в МИИР

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали вопрос удорожания строительства в Казахстане. В ведомстве отметили, что это связано с транспортно-логистическим кризисом, возникшим из-за сложившейся геополитической ситуации в мире, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По информации ведомства, сегодня в Казахстане, как и в других странах, острее становится вопрос удорожания строительства объектов и роста спекулятивных действий поставщиков стройматериалов.

Поэтому для удовлетворения потребности внутреннего рынка в строительных материалах, а также снижения импортозависимости и предотвращения колебания цен до 2025 года предложено реализовать 157 инвестпроектов с созданием более 15,7 тыс. рабочих мест.

В настоящий момент разработана и утверждена Дорожная карта по детальной реализации проектов строительной индустрии до 2025 года.

Кроме того, министерством совместно с АО "Samruk-Kazyna Construction" отобрано 35 импортозамещающих проектов с созданием 8,6 тыс. постоянных рабочих мест.

"Реализация данных проектов позволит снизить долю импорта в категории наиболее востребованных стройматериалов: сантехкерамики, теплоизоляционных материалов, межкомнатных дверей, ДСП, стекол, керамической плитки, напольных покрытий и т.д.", - пояснили в МИИР.

Также приняты меры по предупреждению удорожания строительства объектов, возводящихся за счет бюджетных средств.

К примеру, для оперативного реагирования на значительные колебания стоимости строительных ресурсов ведомством издаются сборники актуальных сметных цен на стройматериалы.

Отмечается, что из-за происходящих процессов в Казахстане приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций. В 84 случаях установлено, что стройка остановилась из-за удорожания проектов.

"Регулярный мониторинг сферы строительства показывает, что одной из причин такого удорожания являются непоследовательные действия местных исполнительных органов при финансировании объектов.

Не завершив один объект, они приступают к реализации еще нескольких проектов одновременно и в пределах этих средств растягивают сроки завершения строительства. Это приводит к невыполнению подрядчиками своих обязательств и приостановлению работ.

Из-за увеличения стоимости строительных ресурсов в прошлом году акиматы регионов заявили на корректировку стоимости строительства 641 проект", - рассказали в ведомстве.

В этой связи МИИР РК предложило Министерству финансов ужесточить меры ответственности по исполнению сроков финансирования, а также конкретизировать сроки проведения государственного аудита в части упрощения корректировки проектов.

"Принимаемые меры позволят не снижать темпы жилого и промышленного строительства в стране", - считают в министерстве.

Напомним, ранее в МИИР РК высказались по вопросу ограничения высотности зданий в Алматы.

В марте стало известно о рекордном росте цен на жилье в Казахстане. Также специалисты сообщали, что на фоне внешних факторов застройщики приостановили продажи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963213-vopros-udorozhaniya-stroitelstva-v-kazahstane-prokommentirovali-v-miir/