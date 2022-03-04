Казахстанские застройщики приостановили продажи, сообщают специалисты

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Влияние внешних факторов продолжает отражаться на различных сферах жизни казахстанцев. Так, геополитическая ситуация привела к некоторым изменениям в сфере недвижимости. Подробнее об этом – в материале NUR.KZ.

Ряд компаний-застройщиков в Казахстане приостановил продажу квартир и начал переоценку своих проектов. Некоторые из них даже увеличили стоимость жилья на 5-7%, сообщает Krisha.kz.

"Причина – падение тенге и связанные с этим риски строительных компаний", – сообщает президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

По его словам, в некоторых случаях Гражданский кодекс предусматривает возможность для застройщиков менять условия уже заключенного договора с покупателем.

"На сегодняшний день большинство договоров, заключаемых с застройщиками, при внимательном прочтении содержат условия о возможности изменения установленной договором цены в случае девальвации/иных изменений на финансовом рынке выше определенного уровня, который устанавливается по соглашению сторон.

В этой связи предполагается, что большинство изменений в части оплаты будут внесены все-таки в соответствии с условиями самих договоров", – отметил Виктор Микрюков.

Иллюстративное фото: lingqi xie/Getty Images

При этом, как считает специалист, нынешние условия могут привести к временной отмене рассрочки платежей при покупке жилья.

Также глава АЗК отметил, что условия договора между застройщиком и покупателем могут меняться также при обоюдном согласии. То есть, вместе договориться о повышении цены из-за удорожания процесса строительства.

Например, это может случиться для достижения общей цели между сторонами – обеспечить окончание постройки объекта и сдачи жилья покупателям.

Напомним, что по итогам января цены на жилье в Казахстане продолжили расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1958650-kazahstanskie-zastroyschiki-priostanovili-prodazhi-soobschayut-spetsialisty/