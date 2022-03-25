"Никому это не выгодно": Акчулаков исключил вероятность диверсии на КТК

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Глава казахстанского Минэнерго на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о возможности диверсии как причины аварии на КТК, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков прокомментировал вопрос журналистов о вероятности диверсии на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

"Вариант диверсии мы вообще не рассматриваем. Никакой другой, кроме технической подоплеки, мы не видим.

Есть такое выражение: "И на старуху есть проруха". Можно 10 лет выдерживать семибалльный шторм, и потом, это все же износ, оборудование с годами стареет, не улучшается.

Иногда даже может быть достаточно какого-то небольшого события, чтобы что-то произошло с технической частью", - сказал Болат Акчулаков.

Министр подчеркнул, что порт находится в юрисдикции другой страны. Порт, его причальное хозяйство и все три ВПУ (выносных причальных устройства) находятся в собственности консорциума КТК.

"Этот персонал, нанятый, работает не на какую-то страну, а на КТК. Поэтому у меня оснований не верить инспекции, руководству КТК нет.

КТК - это международный консорциум, его акционеры - это западные компании, там есть и американские, и европейские компании. Я думаю, никто бы не стал этого делать (намеренно выводить из строя оборудование – прим. ред.).

Никому это не выгодно: ни для самой Российской Федерации, ни для грузоотправителей, в том числе акционеров КТК. На мой взгляд, сложилась техническая ситуация и произошла авария, результаты потом мы получим, но если бы это было сделано специально, сколько дней прошло? 2-3 дня и ВПУ-1 уже заработал.

Если следовать логике диверсии, он вообще не должен был работать. А если причал уже начинает работать, это означает, что сложилась такая ситуация", - резюмировал министр.

Напомним, что ранее Акучалаков опроверг информацию об остановке добычи нефти на Кашагане.

Также недавно эксперты рассказали о рисках для экономики Казахстана после аварии на КТК. В Минэнерго заявили, что из-за этой аварии может произойти сокращение добычи нефти. Это произойдет в случае, если ремонт затянется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962124-nikomu-eto-ne-vygodno-akchulakov-isklyuchil-veroyatnost-diversii-na-ktk/