Первые танкеры с нефтью отправились после аварии на КТК

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Первые танкеры с нефтью отправились с терминала Каспийского трубопроводного консорциума после аварии, сообщается в Telegram-канале Energy Monitor.

Сообщалось, что утром 26 марта с терминала КТК отправлен танкер Seavoyager (под флагом Мальты). Танкер Nissos Tinos ждал погрузки, а также еще два судна находились на подходе.

Как пишет Sputnik Казахстан, информацию об отправлении танкеров подтвердили в Минэнерго.

Напомним, что на этой неделе экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой из-за шторма: пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Подчеркивалось, что через систему транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

На брифинге в минувшую пятницу глава Минэнерго РК Болат Акчулаков исключил вероятность диверсии на КТК.

Также в ведомстве заявили, что из-за этой аварии может произойти сокращение добычи нефти, если ремонт затянется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962268-pervye-tankery-s-neftyu-otpravilis-posle-avarii-na-ktk/