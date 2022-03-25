Минэнерго об аварии на КТК: Может быть сокращение добычи нефти, если ремонт затянется

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Глава Минэнерго на онлайн-брифинге в СЦК рассказал о том, как на сегодняшнее утро обстоят дела с аварией на Каспийском трубопроводной консорциуме – по его словам, если ремонт на КТК затянется, добыча на всех трех месторождениях может быть сокращена, передает корреспондент NUR.KZ.

"Действительно, в последние дни была информация о том, что в связи с авариями на выносных причальных устройствах наблюдалась аварийная ситуация. Их всего 3 – по третьему была авария, которая привела к полной остановке работы, на втором тоже наблюдались перебои и аварийная ситуация, его тоже отключили. И первый до обследования также был отключен.

Что это означает? Что наши месторождения могут какое-то время работать на резервуарный парк, после чего, если затянется ситуация с ремонтом ВПУ на порте Новороссийск, это может привести к сокращению добычи на всех трех крупных месторождениях", - заявил министр Болат Акчулаков.

Он добавил, что есть и позитивные новости – на сегодняшнее утро есть информация, что ВПУ-1 заработает сегодня. Акчулаков заявил, что это спасает от значительных потерь в добыче.

"Будем надеяться, что шторм уляжется, ВПУ-1 сегодня включится в работу, танкеры встанут на погрузку, и на ВПУ-2 и 3, надеемся, что наши коллеги завершат ремонт в течение трех недель", - сказал министр.

Напомним, вчера глава Минэнерго рассказал, будут ли потери у бюджета Казахстана из-за аварии на КТК.

Эксперты, между тем, поделились мнением о рисках для экономики Казахстана из-за аварии на КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962102-minenergo-ob-avarii-na-ktk-mozhet-byt-sokraschenie-dobychi-nefti-esli-remont-zatyanetsya/