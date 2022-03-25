Акчулаков опроверг информацию об остановке добычи нефти на Кашагане

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Глава Минэнерго на брифинге в СЦК опроверг информацию об остановке нефтедобычи на месторождении Кашаган - вчера в некоторых СМИ появилась такая информация, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что вчера в Интернете была ссылка на подобную публикацию, однако данная информация является ложной.

"Кашаган ни на какие два месяца на ремонт вставать не будет, у него плановый ремонт летом. Он работает в штатном режиме", - заявил министр.

Кроме того, глава ведомства указал, что уже сегодня может возобновиться работа выносного причального устройства номер 1 (ВПУ-1) в порту Новороссийск, работу которого ранее приостановили для проверки.

"Если будет так, то это, в принципе, небольшая угроза, не такие большие потери, для этого не нужно месторождение останавливать. Ведутся обычные штатные работы.

Ясно, что проблему надо решать, оперативно консультируемся со всеми, прорабатываем различные альтернативные маршруты", - резюмировал Акчулаков.

Напомним, что ранее эксперты рассказали о рисках для экономики Казахстана после аварии на КТК. Кроме того, в Минэнерго заявили, что из-за этой аварии может произойти сокращение добычи нефти. Это произойдет в случае, если ремонт затянется.

Также накануне Акчулаков заявил, что проблемы на КТК не окажут влияния на поступления в бюджет страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962106-akchulakov-oproverg-informatsiyu-ob-ostanovke-dobychi-nefti-na-kashagane/