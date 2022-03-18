Доллар подешевел почти на 2 тенге на торгах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар продолжил снижение на Казахстанской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 504,76 тенге утром 18 марта. "Американец" подешевел на 1,85 тенге. Отметим, что курс доллара снижается уже не первый день.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня в Алматы доллары продают за 509-514 тенге, покупают за 503-509 тенге.

В Нур-Султане курс продажи составляет 509-510 тенге, покупки - 503-504 тенге.

Напомним, что 17 марта официальный курс доллара составлял 506,31 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961432-dollar-podeshevel-pochti-na-2-tenge-na-torgah/