"На повестке дня вопрос не стоит": Минторговли о создании единой валюты между ЕАЭС и Китаем

Бахыт Султанов. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов высказался о создании единой валюты между ЕАЭС и Китаем, передает корреспондент NUR.KZ.

Султанов сообщил, что 17-18 марта в Москве пройдет заседание совета Евразийской экономической комиссии.

"На повестке дня этот вопрос (о создании единой валюты между ЕАЭС и КНР - прим. ред.) не стоит", - сказал Султанов.

Между тем, стороны намерены, по его словам, обсудить условия торговли в сложившейся геополитической ситуации.

"В санкционных условиях вопросы усложнения расчетов существуют и между нашими странами, например, существуют сложности при расчетах в долларах, потому что их хождение в отношении России запрещено.

Поэтому вопросы взаимных расчетов, особенно бизнеса, в тех традиционных поставках товаров, которыми мы обмениваемся - это продукты питания и другие - здесь вопрос будет, консультации будут проводиться и обсуждаться", - пояснил Султанов.

Накануне в ЕЭК заявили о совместной разработке ЕАЭС и Китаем проекта независимой международной валютно-финансовой системы.

Между тем глава Минфина Беларуси вчера сообщил, что Москва и Минск планируют отказаться от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС.

Отметим, в состав Евразийского экономического союза входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960777-na-povestke-dnya-vopros-ne-stoit-sultanov-o-sozdanii-edinoy-valyuty-mezhdu-eaes-i-kitaem/