Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС, заявил Минфин Беларуси

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Беларусь и Россия планируют отказаться от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Слова Селиверстова публикует РИА Новости, ссылаясь на белорусские СМИ.

"Многие взаиморасчеты между странами осуществлялись в привязке к иностранной валюте. И от этого надо отходить с учетом тех ограничений, которые появляются, это надо делать очень быстро.

Один из вопросов, который обсуждался - уход от конвертации через доллар при распределении ввозных таможенных пошлин на территорию ЕАЭС. Уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо на национальные валюты, либо на российские рубли как средство конвертации", - цитирует издание главу Минфина Беларуси.

Отметим, ранее в ЕЭК заявили о совместной разработке ЕАЭС и Китаем проекта независимой международной валютно-финансовой системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960697-moskva-i-minsk-uydut-ot-dollara-pri-raspredelenii-poshlin-v-eaes-zayavil-minfin-belarusi/