"Будут некоторые трудности": Минторговли о поставке кормов для животных в Казахстан
Глава Комитета торговли при Министерстве торговли и интеграции Ержан Казанбаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о возможном дефиците кормов для домашних животных из-за антироссийских санкций, передает корреспондент NUR.KZ.
Вопрос подняли представители СМИ. По их словам, зарубежные товары ранее поступали в Казахстан через Россию, но из-за санкций против РФ некоторые производители остановили экспорт кормов для животных.
В связи с этим журналисты поинтересовались, как власти намерены решать эту проблему.
"Действительно, возможно, будут некоторые трудности с введенными санкциями, но надеемся и ищем новые пути.
Сейчас, понятно, цепочки некоторых поставок разрываются, но при этом в рамках оперативного штаба правительства все эти вопросы, с которыми мы сейчас столкнулись, они оперативно решатся и вырабатываются конкретные меры. Идет поиск новых рынков: как для импорта, так и для экспорта", - заверил спикер.
Казанбаев также указал на сложность этой работы.
"Надо искать новые пути, каналы поставок. Некоторые порты закрыты у нас. Поэтому логистика чуть прервана.
Но сейчас ведется большая работа именно по налаживанию этой системы в новом русле. Поэтому здесь хотелось бы повторить: определенная работа ведется", - резюмировал спикер.
Напомним, что сегодня Казанбаев также высказался об ажиотаже, возникшем из-за слухов о дефиците сахара в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960640-budut-nekotorye-trudnosti-mintorgovli-o-postavke-kormov-dlya-zhivotnyh-v-kazahstan/