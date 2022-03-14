"Будут некоторые трудности": Минторговли о поставке кормов для животных в Казахстан

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Глава Комитета торговли при Министерстве торговли и интеграции Ержан Казанбаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о возможном дефиците кормов для домашних животных из-за антироссийских санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли представители СМИ. По их словам, зарубежные товары ранее поступали в Казахстан через Россию, но из-за санкций против РФ некоторые производители остановили экспорт кормов для животных.

В связи с этим журналисты поинтересовались, как власти намерены решать эту проблему.

"Действительно, возможно, будут некоторые трудности с введенными санкциями, но надеемся и ищем новые пути.

Сейчас, понятно, цепочки некоторых поставок разрываются, но при этом в рамках оперативного штаба правительства все эти вопросы, с которыми мы сейчас столкнулись, они оперативно решатся и вырабатываются конкретные меры. Идет поиск новых рынков: как для импорта, так и для экспорта", - заверил спикер.

Казанбаев также указал на сложность этой работы.

"Надо искать новые пути, каналы поставок. Некоторые порты закрыты у нас. Поэтому логистика чуть прервана.

Но сейчас ведется большая работа именно по налаживанию этой системы в новом русле. Поэтому здесь хотелось бы повторить: определенная работа ведется", - резюмировал спикер.

Напомним, что сегодня Казанбаев также высказался об ажиотаже, возникшем из-за слухов о дефиците сахара в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960640-budut-nekotorye-trudnosti-mintorgovli-o-postavke-kormov-dlya-zhivotnyh-v-kazahstan/