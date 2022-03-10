"Вопрос открытый": глава Минтруда и соцзащиты рассказал об индексации пособий

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Минтруда и соцзащиты Серик Шапкенов в кулуарах правительства рассказал, будет ли проведена повторная индексация по соцвыплатам, учитывая резкое изменение ситуации на валютном рынке, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шапкенов сообщил, что индексация по соцвыплатам, согласно закону, проводится в Казахстане ежегодно.

"В этом году по всем соцвыплатам уже была индексация. Все принимаемые решения должны быть обоснованными и сбалансированными (по повторной индексации - прим. ред.).

Есть отдельный оперативный штаб, который оценивает всю ситуацию, и в зависимости от ситуации будут приняты решения. Пока вопрос открытый", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, на сколько увеличатся пенсии казахстанцев, а также как изменятся размеры пособий и соцвыплат в новом году в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960041-vopros-otkrytyy-glava-mintruda-i-sotszaschity-rasskazal-ob-indeksatsii-posobiy/