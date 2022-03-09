Депутат: Убытки в сотни миллионов тенге может понести казахстанский бизнес из-за ситуации в России

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Сегодняшняя напряженная международная ситуация негативно сказывается на интересах представителей отечественного бизнеса. Они несут убытки в сотни миллионов тенге. Об этом заявил депутат Ерлан Саиров на пленарном заседании мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Саиров адресовал депутатский запрос премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову.

"Сегодняшняя напряженная международная ситуация негативно сказывается на интересах представителей отечественного бизнеса. В зоне обострения застряло 1007 грузовых вагонов, принадлежащих казахстанским предпринимателям, остановлено 680 грузовых вагонов, не доходя до зоны обострения. Стоимость транзита выросла в два раза", – добавил он.

Между тем, как сообщил мажилисмен, из-за нарушения логистики, поставка семян, удобрений и средств защиты растений из Европы в Казахстан осложнилась. Прогнозируется, что для весенне-полевых работ будет доставлено лишь 50% от необходимого для потребления объема данных товаров. А, между тем, импортируемые средства защиты растений составляют 90% потребности.

"Представители отечественного бизнеса несут убытки в сотни миллионов тенге. Правительство действует, но в это время крайне важно быть расторопным. Как выяснилось, бизнес нашей страны сотрудничал со многими международными торговыми брендами через Россию. Эти бренды массово уходят от нашего соседа.

Очевидно, что с транспортировкой нефти также назревает проблема. Почему в свое время правительство не продумало альтернативную логистику транспортировки нефти и торговых марок? Быстрое ослабление российского рубля может привести к кратному росту импорта продовольствия в нашу страну от соседа. Это в свою очередь может привести в стагнацию казахстанских производителей продуктов питания", – заявил Саиров.

В этой связи он попросил правительство рассказать, какие шаги предпринимаются для диверсификации транспортной логистики Казахстана, а также поинтересовался, что делается для обеспечения прямой работы международных торговых брендов с Казахстаном и какие шаги предпринимаются, чтобы диверсифицировать транспортировку нефти.

Напомним, что курс рубля, установленный Нацбанком на 9 марта, составляет 4,16 тенге.

Также, в Министерстве финансов США заявили, что запрет на импорт российской нефти не затронет Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959875-deputat-ubytki-v-sotni-millionov-tenge-mozhet-ponesti-kazahstanskiy-biznes-iz-za-situatsii-v-rossii/