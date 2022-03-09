Нацбанк установил официальный курс рубля в 4,16 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Национальный банк Казахстана установил рыночные курсы валют на 9 марта 2022 года, среду. Курс рубля составляет 4,16 тенге, сообщается на официальном сайте НБ РК.

Последние торги по рублю проводились 4 марта 2022 года на Казахстанской фондовой бирже в минувшую пятницу, 4 марта. Тогда российская валюта остановилась на отметке 4,8 тенге.

Курс российского рубля установленный Нацбанком сегодня, составляет в 4,16 тенге.

Курс американского доллара на сайте НБ - 503,3 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в обменниках Алматы стоимость продажи или покупки рубля составляет 5,10-5,8 и 3,7-5,10 тенге, соответственно.

В Нур-Султане продажа- 5,31-5,7, покупка - 3,7-5,10 тенге.

Напомним, что был изменен регламент торгов по паре "тенге-доллар": Нацбанк и KASE сделали заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959862-natsbank-ustanovil-ofitsialnyy-kurs-rublya-v-416-tenge/