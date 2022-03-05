До 503 тенге поднялся курс доллара на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс доллара увеличился по итогам последних торгов, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Сейчас стоимость американской валюты составляет 503,30 тенге за один доллар. За пол дня курс подорожал почти на 2 тенге.

На утренних торгах сегодня, в субботу, стоимость доллара составляла 501,64 тенге. Таким образом, со вчерашнего дня средневзвешенный курс доллара поднялся на 3,58 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в обменниках Казахстана стоимость продажи или покупки доллара следующая:

в Нур-Султане покупка доллара варьируется от 492 до 513 тенге, а стоимость продажи – от 498 до 518 тенге;

покупка доллара варьируется от 492 до 513 тенге, а стоимость продажи – от 498 до 518 тенге; в Алматы один доллар покупают за 492–516 тенге, а продают – за 498–522 тенге;

один доллар покупают за 492–516 тенге, а продают – за 498–522 тенге; в Шымкенте доллар можно купить за 492–513 тенге, а продать – за 498–518 тенге.

Также, сегодня утром сообщалось, что некоторые обменники Казахстана приостановили продажу долларов. Там, где обмен валюты был доступен, курс продажи составлял 520-521 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959520-do-503-tenge-podnyalsya-kurs-dollara-na-birzhe/