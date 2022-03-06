Приостановка работы Visa и Mastercard в России: казахстанские банки обратились к клиентам

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Казахстанские банки обратились к клиентам из-за приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard на территории России.

6 марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России, решение вступит с силу 10 марта. В России не будут работать карты иностранных банков, а карты российских банков не будут работать за пределами России.

"Соответственно, на территории России казахстанцы не смогут использовать казахстанские карты. Владельцы карт российских банков не смогут использовать их на территории Казахстана.

Казахстанцам, у которых есть карты "Сбербанк Казахстан" и "Альфа-Банк Казахстан", операции доступны на территории РК и за рубежом, за исключением РФ.

Это решение касается только использования карт в России и владельцем российских карт. Казахстанские карты на территории Казахстана и любой другой страны, кроме России, продолжают работать без ограничений.

Ограничения касаются только карт с платежными системами Visa и MasterCard, платежные системы Union pay и МИР продолжают работать в штатном режиме", - говорится в заявлении банков.

Ранее в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о том, как ситуация в Украине повлияла на работу казахстанских банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959614-priostanovka-raboty-visa-i-mastercard-v-rossii-kazahstanskie-banki-obratilis-k-klientam/