Мажилисмен попросил отменить начисление премии в размере 10% по депозитам

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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты попросил кабмин отменить решение по начислению 10-процентной компенсации на тенговые депозиты казахстанцев, а освободившиеся средства – направить на поддержку социально-уязвимых слоев населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Аманжан Жамалов адресовал премьер-министру Алихану Смаилову и главе Нацбанка Галымжану Пирматову.

"В Российской Федерации, с седьмой по размеру экономикой мира и одним из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана, произошли беспрецедентные по своим потенциальным последствиям события.

Россия оказалась буквально "вырезана" из международного экономического оборота, закрыто воздушное пространство Европы и практически парализованы внешнеэкономические связи для таких гигантов, как АО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром". Такие события имеют далеко идущие последствия и для Казахстана", - сказал он.

В связи с этим он предложил, в первую очередь, принять правильные и эффективные решения по стабилизации финансового рынка.

"Складывается ощущение, что, привязываясь к рублю, Нацбанк пытается провести девальвацию. При текущей цене на нефть в 100 долларов за баррель при любых раскладах экономически обоснованный курс тенге находится в районе 420-440 тенге за доллар. Но, почему-то, мы следуем за Россией и паникуем вместе с ней", - добавил мажилисмен.

В итоге, по его словам, экспортеры, импортеры, инвесторы, спекулянты - все участники валютного рынка напуганы и полностью дезориентированы и никто не знает, куда и как будут перестраиваться логистические и товарные цепочки поставок, как будут изменяться цепочки добавленной стоимости, какие изменения ожидают энергетический рынок.

"В такие периоды, с одной стороны нужно закрывать организованные торги на бирже с участием Национального банка, а с другой - не мешать банкам вне биржи работать со своими клиентами по импортным и экспортным контрактам, краткосрочно кредитуя их валютой и тенге. Паникерам и спекулянтам надо позволить слиться "до нуля" и при этом сохранить активы Нацбанка.

Прошу Национальный банк принять данный подход, это позволит нам сэкономить государственные средства и снизить влияние негативных последствий", - пояснил мажилисмен.

Он также указал, что текущие события на финансовом рынке однозначно скажутся на росте цен на основные продовольственные товары и услуги и это, в первую очередь, коснется социально уязвимых слоев населения.

"В целях обеспечения стабильности финансового рынка Национальным банком совместно с правительством озвучена программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии в размере 10% по депозитам физических лиц за счет средств бюджета. На 1 февраля 2022 года вклады физических лиц в национальной валюте составляют 6,7 трлн тенге, при этом объем начисленной премии может составить до 700 млрд тенге.

По моему мнению, это плохая идея, фактически мы поддерживаем граждан, которые имеют сбережения в банках, а, значит, бюджетные средства будут направлены не на категорию граждан, которая реально нуждается в государственной поддержке", - заявил Жамалов.

Он отметил, что правительство и Нацбанк идут вразрез с озвученными президентом приоритетными направлениями развития страны, в том числе в социальной сфере.

В связи с этим он предложил отменить начисление премии в размере 10% по депозитам, а освободившиеся средства - направить на поддержку социально-уязвимых слоев населения и на индексацию социальных платежей на уровень инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958831-mazhilismen-poprosil-otmenit-nachislenie-premii-v-razmere-10-po-depozitam/