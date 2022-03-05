Как конфликт России и Украины влияет на мировые рынки, пояснили в Нацбанке

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В Национальном банке Казахстана прокомментировали текущую ситуацию на мировых валютных рынках. Сообщение опубликовано на официальном сайте Нацбанка.

Как пояснили в Нацбанке, ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной.

Причиной тому послужили возросшие ожидания по неспособности скорого разрешения конфликта в Европе. В результате это оказывает разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки.

Санкции в отношении международных активов лишили Центробанк РФ возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля.

В результате, для стабилизации курса Минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке.

При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов (Мосбиржа) и глобальный рынок. Котировки между ними различаются.

Биржевой курс рубля на Мосбирже, традиционно являющийся основным ориентиром по курсу рубля, вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар США.

По словам экспертов, рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени он отражал фундаментальные факторы.

Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля.

Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник, 28 февраля, торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона. По его итогам валютные интервенции Нацбанка составили 98,1 млн долларов США, или 61,5% от общего объема торгов за день.

Со вторника торги проходят в штатном режиме. В связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный Банк продал 534,3 млн долларов США, что составляет 60% от общего объема торгов (на 15:00 по времени Нур-Султана), из которых 414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и 120 млн – валютные интервенции.

В Нацбанке отметили, что остаются приверженными принципам свободного плавания обменного курса.

"Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках", - резюмировали в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959521-kak-konflikt-rossii-i-ukrainy-vliyaet-na-mirovye-rynki-poyasnili-v-natsbanke/