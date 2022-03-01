Доллар резко подешевел на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс доллара заметно снизился после торгов на Казахстанской фондовой бирже. Новые его значения приводятся на официальном сайте KASE.

Тенге "отыграл" больше 7 тенге с момента последних торгов. Средневзвешенный курс доллара составил 487,75 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, сегодня, 1 марта, в обменниках Алматы доллар продают по 490-496 тенге, покупают по 480-490 тенге.

В столичных обменниках доллары продают и покупают по аналогичным ценам.

Напомним, что вчера в Казахстане наблюдался резкий рост курса доллара. Сегодня в результате утренних торгов доллар на бирже упал до 494,74 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958658-dollar-rezko-podeshevel-na-birzhe/