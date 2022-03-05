Доллар перевалил за 501 тенге на бирже в Казахстане

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Доллар вновь вырос на торгах Казахстанской фондовой биржи, свидетельствуют данные с официального сайта KASE.

По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 501,64 тенге. Американская валюта стала дороже почти на 2 тенге.

Напомним, что в ряде обменников Казахстана утром приостановили продажу долларов. Там, где обмен валюты не приостанавливали, курса продажи составлял 520-521 тенге.

Накануне на бирже средневзвешенный курс доллара был ниже 500 тенге.

Отметим, что международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует укрепление национальной валюты во втором полугодии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959450-dollar-perevalil-za-501-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/