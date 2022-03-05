Влияние санкций на Казахстан обсудили на заседании оперштаба

Здание правительства РК. Фото: primeminister.kz

В правительстве проведено очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

В рамках совещания собравшиеся обсудили вопросы роли Международного финансового центра "Астана" в улучшении инвестиционного климата, текущего состояния финансового центра и возможного влияния западного пакета санкций на казахстанский фондовый рынок.

"На сегодняшний день в экосистеме МФЦА 1200 зарегистрированных компаний, российских компаний не более 5%. МФЦА сохраняет спокойный ритм работы. Оттока участников не наблюдается", — заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Министерствам национальной экономики и финансов Казахстана поручено дополнительно проработать вопрос международного налогообложения.

Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов. Также отметим, что на фоне обострившейся геополитической ситуации в Нацбанке приняли решение повысить базовую ставку до 13,5%.

После правительство Казахстана создало оперштаб по антикризисным мерам.

Также в посольстве США в РК высказались о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959420-vliyanie-sanktsiy-na-kazahstan-obsudili-na-zasedanii-opershtaba/