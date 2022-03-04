О влиянии санкций на Казахстан высказались в посольстве США
В посольстве США в РК высказались о влиянии антироссийских санкций на Казахстан, сообщается на официальной странице посольства в Twitter.
В пресс-службе дипмиссии прокомментировали происходящее.
"Ситуация в Украине развивается стремительно, поэтому на данный момент сложно говорить о долгосрочных мерах и их последствиях. Однако мы хотим подчеркнуть, что санкции США нацелены на экономику России и устроены так, чтобы смягчить влияние на экономику других стран, включая Казахстан.
Так же, как на протяжении всех 30 лет нашего партнерства мы привержены помогать Казахстану диверсифицировать и укреплять его экономику" , - заявили в американской дипмиссии по этому поводу.
Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов. Также отметим, что на фоне обострившейся геополитической ситуации в Нацбанке приняли решение повысить базовую ставку до 13,5%.
После правительство Казахстана создало оперштаб по антикризисным мерам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959363-o-vliyanii-sanktsiy-na-kazahstan-vyskazalis-v-posolstve-ssha/