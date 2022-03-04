О влиянии санкций на Казахстан высказались в посольстве США

Флаги Казахстана и США. Фото: Getty Images/ Oleksii Liskonih

В посольстве США в РК высказались о влиянии антироссийских санкций на Казахстан, сообщается на официальной странице посольства в Twitter.

В пресс-службе дипмиссии прокомментировали происходящее.

"Ситуация в Украине развивается стремительно, поэтому на данный момент сложно говорить о долгосрочных мерах и их последствиях. Однако мы хотим подчеркнуть, что санкции США нацелены на экономику России и устроены так, чтобы смягчить влияние на экономику других стран, включая Казахстан.

Так же, как на протяжении всех 30 лет нашего партнерства мы привержены помогать Казахстану диверсифицировать и укреплять его экономику" , - заявили в американской дипмиссии по этому поводу.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов. Также отметим, что на фоне обострившейся геополитической ситуации в Нацбанке приняли решение повысить базовую ставку до 13,5%.

После правительство Казахстана создало оперштаб по антикризисным мерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959363-o-vliyanii-sanktsiy-na-kazahstan-vyskazalis-v-posolstve-ssha/