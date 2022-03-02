Тенге немного укрепился по результатам дневных торгов
На дневных торгах на KASE тенге укрепился до 490,43 тенге за один доллар. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Казахстанской фондовой биржи.
Сегодня утром мы сообщали о новом резком падении курса тенге к доллару на бирже до 492,21 тенге за единицу. По результатам дневных торгов цена за 1 доллар на KASE уменьшилась на 1,78 тенге.
Согласно последним данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в обменных пунктах и банках второго уровня 1 марта доллар торгуется по следующим ценам:
- Нур-Султан: покупка - 487-492 тенге за доллар, продажа - 493-498 тенге;
- Алматы: покупка - 486,5-492 тенге за доллар, продажа - 492,5-498 тенге;
- Шымкент: покупка - 487-492 тенге за доллар, продажа - 493-498 тенге.
По информации с сайта kurs.kz, доллар в трех крупнейших городах страны сейчас можно обменять по следующему курсу:
- Нур-Султан: покупка - 489-493,6 тенге, продажа - 494,5-497 тенге;
- Алматы: покупка - 490-494 тенге, продажа - 496-498 тенге;
- Шымкент: покупка - 491-493 тенге, продажа - 493,5-496 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958902-tenge-nemnogo-ukrepilsya-po-rezultatam-dnevnyh-torgov/