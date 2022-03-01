Доллар вновь подешевел по итогам торгов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс доллара вновь снизился на Казахстанской фондовой бирже. Актуальные данные приводит официальный сайт КАSE.

Средневзвешенный курс доллара составил 485,53 тенге, с момента утренних торгов нацвалюта сумела "отыграть" 9,47 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, вечером 1 марта в обменниках Нур-Султана доллар продают по 490-496 тенге, покупают - по 480-490 тенге.

В алматинских обменниках продажа - 487-497, а покупка - 481-488 тенге.

Напомним, что утром на бирже доллар опустился до 494,74 тенге. Днем снижение продолжилось, средневзвешенный курс доллара составил 487,75 тенге.

Накануне в Казахстане наблюдался резкий рост курса американской валюты. В обменниках доллар перевалил за 504 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958697-dollar-vnov-podeshevel-na-birzhe/