Доллар перевалил за 504 тенге в обменниках Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Резкий рост стоимости американской валюты наблюдается в казахстанских обменниках.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, сегодня, 28 февраля, в Алматы максимальная стоимость продажи доллара составляет 515-520 тенге.

В Нур-Султане - 520 тенге, минимальная - 496 тенге.

Как свидетельствуют данные сайта Kurs.kz, в среднем в Алматы доллар в обменниках продают за 504-506 тенге. Покупка - 498-500 тенге.

В столичных обменниках стоимость продажи американской валюты составляет 503,5 тенге за единицу.

Напомним, что по итогам торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 495 тенге. "Американец" подорожал на бирже более чем на 28 тенге. Тем не менее, в МНЭ призвали казахстанцев не делать "резких движений" в нынешней непонятной ситуации на валютном рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958435-dollar-perevalil-za-504-tenge-v-obmennikah-kazahstana/