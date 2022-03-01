Тенге начал укрепляться по отношению к доллару на утренних торгах
На утренних торгах курс тенге начал расти по отношению к доллару. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.
По состоянию на 11:00, средневзвешенный курс доллара составил 494,74 тенге, тогда как ранее курс составлял ровно 495 тенге за доллар.
Согласно последним данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в обменных пунктах и банках второго уровня 1 марта доллар торгуется по следующим ценам:
- Нур-Султан: покупка - 483-489 тенге за доллар, продажа - 492-495 тенге;
- Алматы: покупка - 483-550 тенге за доллар, продажа - 492-557 тенге;
- Шымкент: покупка - 483-489 тенге за доллар, продажа - 492-495 тенге.
По информации с сайта kurs.kz, доллар в трех крупнейших городах страны сейчас можно обменять по следующему курсу:
- Нур-Султан: покупка - 480-490 тенге, продажа - 499-496 тенге;
- Алматы: покупка - 484-492 тенге, продажа - 490-498 тенге;
- Шымкент: покупка - 480 тенге, продажа не осуществляется.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958572-tenge-nachal-ukreplyatsya-po-otnosheniyu-k-dollaru-na-utrennih-torgah/