Тенге начал укрепляться по отношению к доллару на утренних торгах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На утренних торгах курс тенге начал расти по отношению к доллару. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По состоянию на 11:00, средневзвешенный курс доллара составил 494,74 тенге, тогда как ранее курс составлял ровно 495 тенге за доллар.

Согласно последним данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в обменных пунктах и банках второго уровня 1 марта доллар торгуется по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка - 483-489 тенге за доллар, продажа - 492-495 тенге;

: покупка - 483-489 тенге за доллар, продажа - 492-495 тенге; Алматы : покупка - 483-550 тенге за доллар, продажа - 492-557 тенге;

: покупка - 483-550 тенге за доллар, продажа - 492-557 тенге; Шымкент: покупка - 483-489 тенге за доллар, продажа - 492-495 тенге.

По информации с сайта kurs.kz, доллар в трех крупнейших городах страны сейчас можно обменять по следующему курсу:

Нур-Султан : покупка - 480-490 тенге, продажа - 499-496 тенге;

: покупка - 480-490 тенге, продажа - 499-496 тенге; Алматы : покупка - 484-492 тенге, продажа - 490-498 тенге;

: покупка - 484-492 тенге, продажа - 490-498 тенге; Шымкент: покупка - 480 тенге, продажа не осуществляется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958572-tenge-nachal-ukreplyatsya-po-otnosheniyu-k-dollaru-na-utrennih-torgah/