Средневзвешенный курс доллара на KASE вырос на 6 тенге

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На момент закрытия утренних торгов курс доллара к тенге продолжает расти и сейчас установился на уровне 472,24 тенге за единицу. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам утренних торгов на KASE средневзвешенный курс составил 472,24 тенге. Таким образом, разница со вчерашним днем составила 6,23 тенге.

Напомним, недавно мы рассказывали о ситуации с курсом доллара к тенге в банках и обменных пунктах - там курс "американца" уже превысил 480 тенге.

Кроме того, за минувшие сутки подорожал сразу на 28 тенге. Также вчера в KASE дали прогнозы касательно курса доллара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957914-srednevzveshennyy-kurs-dollara-na-kase-vyros-na-6-tenge/