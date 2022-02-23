Доллар продолжает дорожать в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Американская валюта продолжает расти в цене - по результатам утренних торгов на бирже доллар подорожал еще на 3,23 тенге. Актуальные данные опубликовал официальный сайт Казахстанской фондовой биржи KASE.

На утро 23 февраля доллар в Казахстане вырос до 437,35 тенге - за сутки иностранная валюта прибавила в цене еще 3,23 тенге. При этом только вчера доллар поднялся в цене сразу на 5,02 тенге.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в обменных пунктах и банках второго уровня 23 февраля доллар торгуется по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка – 435 - 436 тенге; продажа – 439,5 - 441 тенге;

: покупка – 435 - 436 тенге; продажа – 439,5 - 441 тенге; Алматы : покупка – 432 - 437,7 тенге; продажа – 435 - 441 тенге;

: покупка – 432 - 437,7 тенге; продажа – 435 - 441 тенге; Шымкент: покупка – 435 - 436 тенге; продажа – от 439,5 - 441 тенге.

Ранее в Нацбанке объяснили, как ситуация вокруг Украины повлияла на казахстанскую валюту.

Между тем казахстанские экономисты дают оптимистичные прогнозы - эксперты считают, что официальный курс доллара не поднимется выше 450 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957438-dollar-prodolzhaet-dorozhat-kazahstane/