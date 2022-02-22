Как тенге отреагировал на события вокруг Украины, рассказали в Нацбанке

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О том, как тенге отреагировал на эскалацию геополитической напряженности вокруг Украины, рассказала зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Как отметили в Нацбанке, на фоне дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и возросших геополитических рисков, резко возросла волатильность на финансовых рынках.

Ожидание ужесточения антироссийских санкций и дальнейший выход глобальных инвесторов из российских активов оказывает давление на российский рубль.

За последние сутки ослабление рубля составило более чем 4%. Преодолев отметку в 80, на данный момент рубль торгуется на уровне 80,5 рублей за доллар.

Индекс российских акций MOEX снизился на 10,5% за вчерашний день и сегодня после открытия упал почти на 5%.

Мировые финансовые рынки остро отреагировали на повышение неопределенности дальнейшего развития ситуации.

Индекс EURO STOXX снизился на 2,17%, индекс DAX на 2,07%. Цена на золото выросла до 1906 долларов за унцию.

"Учитывая ситуацию на рынке ключевого торгового партнера, которая влияет на все мировые и локальные рынки, риски для казахстанского финансового рынка также возросли. Ослабление рубля оказывает давление на тенге", - подчеркнула Молдабекова.

С открытия сегодня тенге ослаб на 2,6% с 426,5 до 437,80 тенге за доллар.

Поддержку тенге оказывают продажи экспортеров на фоне февральской налоговой недели и высокая цена на нефть, которая держится в диапазоне 92–97 долларов за баррель и достигавшая в отдельные моменты отметки 98-99.

На фоне резко возросшей волатильности во избежание дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, Национальный банк в ходе сегодняшних торгов проводит незначительные валютные интервенции.

На данный момент их объем составляет 33 млн долларов США при общем объеме торгов 155 млн долларов, что составляет около 20% от всех торгов.

"Национальный банк остается приверженным принципам плавающего обменного курса. Мы внимательно отслеживаем ситуацию на финансовых рынках, в частности развитие событий по ситуации с Украиной. Дальнейшая динамика рынков во многом зависит от характера и глубины санкций и их влияния на экономику РФ", - заключила зампред Нацбанка РК.

Напомним, что курс доллара в обменниках подскочил до 441 тенге. Утром на торгах также наблюдался резкий рост стоимости американской валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957329-pochemu-oslab-tenge-na-fone-situatsii-vokrug-ukrainy-rasskazali-v-natsbanke/